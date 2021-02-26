مجلس الأمن: هدنة إنسانية بمناطق الصراعات لتوزيع اللقاحات

يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أعدته بريطانيا، يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة بالدخول على الفور في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة، للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت الجمعة، فيما يحتاج القرار إلى موافقة 9 أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس.وفقا لـ”العربية”

إلى ذلك دان مجلس الأمن الدولي بشدة هجمات الحوثي على السعودية، مطالباً الميليشيات بالوقف الفوري لهذه الهجمات ودون شروط مسبقة، وشدد المجلس على الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار الشامل.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري، وتهريب الأسلحة.