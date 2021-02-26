الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها ومحاولة الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن بالمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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