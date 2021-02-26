سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت

الخليج – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن سمو أمير دولة الكويت على صحة سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.

وقد شكر سمو ولي العهد، أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ودعوات صادقة.

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