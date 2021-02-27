أفاد وسائل اعلامية اليوم السبت، بأن وزیر الخارجية العراقي فؤاد حسين توجه إلى طهران بعد يوم من ضربة أمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزير الخارجية العراقي يصل طهران اليوم ويلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين آخرين.
وذكر التلفزيون الإيراني أن حسين سيلتقي في طهران مسؤولين سياسيين وأمنيين وسيبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وكان البنتاغون أعلن أن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا الخميس.
وكتب جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عبر "تويتر" مساء الجمعة: "كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزیر الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران بعد الضربة الأمريكية على سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.