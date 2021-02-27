التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح...

للمرة الرابعة منذ صباح أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم شنته جماعة "الحوثيين" (الحوثيون) على المملكة. وذكر التحالف اليوم السبت أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة. وكان التحالف قد أعلن خلال يوم أمس عن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقته الجماعة. ولم تصدر جماعة الحوثى خلال هذه الفترة بيانات عن تنفيذها عمليات جديدة ضد السعودية. وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

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