الإمارات تعلن عن تعيينات جديدة في حكومتها

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد اليوم السبت، عن تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.
وقال بن راشد إنه بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، "تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، كما تم تعيين خليفة سعيد سليمان رئيسا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير".
وتمنى بن راشد التوفيق للوزيرين الجديدين بمهامهما.
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