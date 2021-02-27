رداً على التقرير المرفوع للكونجرس.. “البحرين” تؤيد بيان خارجية المملكة وترفض المساس بسيادتها

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به حول جـريمة مقتـل المواطن جمال خاشقجي.
وأعربت الخارجية، عن رفض مملكة البحرين لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.
وشددت على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
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