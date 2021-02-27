مستجدات كورونا.. تسجيل 5 وفيات و338 إصابة جديدة وشفاء 320 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 377061 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6488 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 320 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368011 حالة، لافتة إلى أن هناك 2562 حالة نشطة حالياً، من بينها 475 حالة حرجة.