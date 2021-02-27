شاهد.. تفاصيل القبض على عصابات ارتكبت جرائم احتيال وسرقة تحت تهديد السلاح

حقق رجال الأمن العام عدة نجاحات بمختلف مناطق المملكة، إذ ‏تمكنوا خلال الأيام الماضية، من القبض على عدة عصابات ‏نوعية، منها التي تخصصت في النصب والاحتيال، وأخرى ‏امتهنت ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.‏

وأسفرت جهود رجال شرطة الرياض، عن ضبط 4 مواطنين، ‏ارتكبوا عدة جرائم سرقة تحت تهديد السلاح باستخدام مركبات مسروقة، ‏وارتداء ملابس عسكرية لخداع الضحايا.‏

وتمكن رجال الأمن بالمدينة المنورة، من القبض على 7 ‏مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، وآخر مخالف للإقامة من ‏الجنسية الإثيوبية، على خلفية سرقة 32 بطارية من أبراج ‏شركات الاتصالات.‏

وتم ضبط مواطنيْن اثنين من قبل شرطة المدينة المنورة، مارسا عملية ‏النصب والاحتيال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق فتح باب التقدم لوظائف وهمية، مقابل دفع مبالغ مالية.‏