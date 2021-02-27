صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين، حيث قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.
وقد أثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت 16 عاماً وغرامة مالية بلغت 168 الف ريال، ومصادرة مبلغ(739.990.495) سبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة (5) سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم في السجن، وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.
وأكد المصدر -بحسب “الرياض”- أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة كل ما يمس أقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتواني في إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النيابة”: مصادرة 739 مليون والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.