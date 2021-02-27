الخليج – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أشخاص ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبة كانوا يستقلونها، فقد أسفرت الجهود الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مواطنون في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على (3) أشخاص إثر محاولتهم إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبتهم بعسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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