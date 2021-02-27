حقوقيون ونواب بحرينيون يعلنون تأييدهم لبيان الخارجية السعودية

رأوا بأن فتح الملفات المنتهية يعد آلية مسيئة سياسيا

هاجر الدوسري- المنامة: عبر نواب وسياسيون وحقوقيون من مملكة البحرين عن استنكارهم التام ورفضهم القاطع لما ورد في التقرير الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي، ورأوا بأن تعمد فتح ملفات منتهية تم حسمها يعد انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وتدخلا في شأنها الداخلي، كما رأوا بأنه من الأولى توحيد الجهود العالمية في ردع الإرهاب والالتفات للملفات المتعثرة ومنها ملف إيران النووي،.

وفي هذا الشأن، أشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، عن تأييد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً “لأكبر تحالف حقوقي عربي” وبجميع اعضاءه لبيان وزارة الخارجية السعودية، مؤكداً على احترامه وتقديره للآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة بالسعودية، وما ولما بذلته الاجهزة العدلية والقضائية السعودية من إجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بجريمة القتل التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتي انتهت الى صدور الأحكام القضائية الباتة والنهائية، وما انتهت إليه القضية من من إجراءات التقاضي التي حظيت بموافقة اسرة القتيل ومحاميهم، واكدت الاحكام الصادرة بحق جميع المدانين تحقيق العدالة المرضية لهم، والرادعة عن ارتكاب مثل تلك الجرائم مستقبلا في ضوء ما اتخذته السعودية من اجراءات ضابطة لعمل مختلف الاجهزة الحكومية، حيال تلك الجريمة النكراء التي مثلت انتهاكاً صارخاً لقوانين وتشريعات المملكة، ولقيمها ومبادئها الإسلامية والعربية السامية.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب البحريني محمد البوعينين الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الإقليمي، وشدد البوعينين على ضرورة عدم استغلال الملفات المنتهية بهدف الحصول على مكاسب سياسية في ملفات أخرى الأمر المرفوض عرفًا وقانونا، خصوصا مع ما تمتاز به المملكة العربية السعودية من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وأضاف ان مملكة البحرين تقف في صف المملكة العربية السعودية في وجه الاستنتاجات الخاطئة وغير المبررة، ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما يربط الدولتين من روابط متينة تتمثل في وحدة المصير والتاريخ المشترك.

وفي السياق، نوه النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب البحريني، بأن التقرير الاستخباراتي الذي قدمته ال CIA حول مقتل خاشقجي يضر بالعلاقات الخليجية الأمريكية ويسيء للدبلوماسية ويضر بالأمن القومي ومكافحة الارهاب وخصوصاً بأن هذه القضية قد حكم فيها القضاء السعودي ونال المذنبون فيها العقاب الرادع كما تم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية التي تكفل عدم عودة مثل هذه الاعمال في المستقبل، وتابع الدوسري بأن القضاء العادل في السعودية اصدر الاحكام الناجزة حول هذا الموضوع كما ان اسرة خاشقجي رحمه الله قد تنازلت عن الحق الخاص حول هذه القضية وتم اغلاق هذ الملف وانتهى الموضوع منذ فترة طويلة ، وكان من الحكمة ان تقوم الحكومة الأمريكية الجديدة بدور محوري في محاربة الإرهاب والاهتمام بقضايا اهم مثل الملف النووي الايراني وغيره من الملفات الاقليمية وعدم فتح ملفات تم الانتهاء منها واغلاقها واخذ الحق العام والخاص فيها كما ان فتح هذه المفات يضر ويسيء للعلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ولا يخدم الأمن الاقليمي والمصالح المشتركة بين دول الخليج وامريكا ويعتبر تدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية وهو امر مرفوض وغير مقبول.

النائب محمد البوعينين

النائب بدر الدوسري

المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان