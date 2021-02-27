استمرار الاحتجاجات في بلوشستان.. والنظام الإيراني يحاكم المتظاهرين!

أعلنت “حملة نشطاء البلوش في إيران” استمرار الاحتجاجات في بلوشستان، على الرغم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بإخمادها. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليلة البارحة استمرار المظاهرات في مدن “أسد آباد بهره” و”آشار”.وفقا لـ”العربية” يأتي هذا بينما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إقامة دعوى ضد المحتجين في محاكم عسكرية. وقال النائب العام في بلوشستان علي رضا موسايي، أمس الجمعة، إن أحداث مدينة سراوان، التي قُتل خلالها 10 من ناقلي الوقود برصاص الحرس الثوري، أحيلت إلى المحكمة العسكرية.

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