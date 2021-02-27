بعد الكشف عن إصابات بكورونا بين المصلين إغلاق 10 مساجد بالسعودية 

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، في السعودية، 10 مساجد بشكل مؤقت في 5 مناطق بالمملكة، بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة في منطقة الرياض ومدينة أبها وثلاثة مساجد بمناطق الشرقية والحدود الشمالية وجازان.

وأضافت الوزارة أن "عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 168 مسجدا تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

ودعت الوزارة، للعمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.