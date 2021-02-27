أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، في السعودية، 10 مساجد بشكل مؤقت في 5 مناطق بالمملكة، بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة في منطقة الرياض ومدينة أبها وثلاثة مساجد بمناطق الشرقية والحدود الشمالية وجازان.
وأضافت الوزارة أن "عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 168 مسجدا تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".
ودعت الوزارة، للعمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الكشف عن إصابات بكورونا بين المصلين إغلاق 10 مساجد بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.