النيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابة 

أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين متهمين بجرائم تحويل أموال غير مشروعة للخارج.
النيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةالسعودية.. تفكيك عصابة منظمة لتهريب الأموال والذهب إلى الخارج
وأشار إلى أن "المواطن قام بإنشاء مؤسستين تجاريتين، وأقدم على تمكين شخصين من جنسية إفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن".
وأضاف: "أثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت 16 عاما وغرامة مالية بلغت 168 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 740 مليون ريالا، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه، وكذلك منعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات".
وتابع: "إبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم في السجن".
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