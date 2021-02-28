الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل بالمنطقة الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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