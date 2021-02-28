العراق... عملية أمنية بمساندة 7 ألوية والطيران لملاحقة ”داعش”

بدأت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، في عملية أمنية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأصدر قائد عمليات الحشد في ديالي، طالب الموسوي، بيانا، قال فيه إن العملية بدأت صباح اليوم من قبل عدد من الألوية، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.
وتشارك في العملية الألوية 1 و4 و20 و23 و24 و28 و110، وذلك بمساندة من طيران الجيش.
كما تشارك في العملية المعاونيات والمديريات لهيئة الحشد الشعبي.
وأوضح البيان أن العملية سبقتها عمليات قصف مدفعي عنيف على أوكار التنظيم.
وأشار بيان الموسوي إلى أن "هذه العملية المباركة تم تخطيطها وتنفذيها بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش، وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة، وعلى محورين محور ديالى الشرقي ومحور نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء، والى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة".
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