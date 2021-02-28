“التعاون الإسلامي” تندد بشدة بهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة

الخليج – واس: ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا قبل الوصول إلى أهدافها.
وأشاد الأمين العام بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.
وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف “جرائم الحرب” التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
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