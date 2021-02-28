شاهد.. تضرر منزل مواطن بالرياض بشظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية

الخليج – واس: صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة البارحة السبت 27 فبراير. تتحمل هذه المليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

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