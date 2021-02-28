مقتل وجرح 14 عنصرا من الجيش العراقي والحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار سيارة مفخخة ضد قوة من الجيش العراقي والحشد العشائري في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال المصدر لـRT، إن "معلومات وصلت إلى قوة من الجيش العراقي حول سيارة متروكة في قرية الدهم بقضاء حديثة، وبعد التوجه إليها انفجرت".
وأضاف، أن "الانفجار أودى بحياة ضابط في الجيش العراقي وستة عناصر من الحشد العشائري، فيما جرح خمسة عناصر من الجيش وعنصرين من الحشد العشائري".
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