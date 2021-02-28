مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 153 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى صباح اليوم بعد دعوات لاقتحامه من قبل الجماعات المتطرفة.
وأوضحت الأوقاف، في بيان صحفي، أن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة.
وكانت ما تسمى جماعات المعبد الإسرائيلية، قد وزعت أمس السبت ملصقا، عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي (كرنفالي).
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