البريد السعودي: احذروا الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية

الخليج – واس: جددت مؤسسة البريد السعودي، تحذير عملائها من الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي يتم إرسالها بشكل مستمر وذلك بهدف الاحتيال المالي خاصة بعد انتشارها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت.
ونشر البريد السعودي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات.
وأكد البريد السعودي، أنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، داعياً إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.
ودعت مؤسسة البريد السعودي العملاء التي تصلهم رسائل مشبوهة التواصل مع الرقم المجاني 19992 أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع توتير@SaudiPost_Care ، مشيرة إلى أنه يستخدم الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa، ويتطلب التحقق الثنائي من العميل كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي اونلاين http://my.sp.com.sa.
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