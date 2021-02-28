وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاق إسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء على طريق الدائري الشرقي ويأتي توجيه أمير القصيم تقديراً للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .
يشار إلى أن طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسية بمنطقة القصيم كونه يربط مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، وعدة طرق رئيسية بالقصيم، وفقًا لـ”الرياض”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق الدائري الشرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.