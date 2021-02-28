أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق الدائري الشرقي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاق إسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء على طريق الدائري الشرقي ويأتي توجيه أمير القصيم تقديراً للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

يشار إلى أن طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسية بمنطقة القصيم كونه يربط مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، وعدة طرق رئيسية بالقصيم، وفقًا لـ”الرياض”.