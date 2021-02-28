خضوع سفينة تعرضت لانفجار بخليج عمان للتقييم في دبي.. وتقييم إسرائيلي أولي يشير لتورط إيران

قال متحدث باسم شركة موانئ دبي العالمية، اليوم (الأحد)، إن سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية تعرضت لانفجار في خليج عمان ستخضع للتقييم في دبي التي من المقرر أن تصل إليها غداً.

وتعرضت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم «إم في هيليوس راي» للانفجار بين ليل الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.

وقال المتحدث باسم «موانئ دبي العالمية»: «نحن على دراية بأن أضراراً لحقت بسفينة شحن قبالة ساحل عمان. من المقرر أن تصل إلى الأحواض الجافة (في دبي) في أول مارس (آذار) حيث من الممكن إجراء تقييم».

وتملك «موانئ دبي العالمية» الأحواض الجافة وتشغلها وفيها تتم عمليات إصلاح السفن وصيانتها.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال أمس إن تقييماً أولياً خلص إلى مسؤولية إيران عن الانفجار.

ورداً على سؤال لقناة «كان» التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية قال غانتس إن «موقع السفينة، القريب نسبياً من إيران في ذاك التوقيت، يدفع للاعتقاد بأن الإيرانيين (مسؤولون عن الانفجار) لكن هذا الأمر يتطلّب مزيداً من التدقيق».

وتابع: «إنه استنتاج أوّلي يأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي (مع الأراضي الإيرانية) والسياق، هذا رأيي».

ولم يصدر تعليق عن المسؤولين الإيرانيين.

وتشير قاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة إلى أن شركة شحن في تل أبيب تسمى «راي شيبينغ ليميتد» تملك السفينة ناقلة السيارات من خلال شركة مسجلة في جزيرة آيل أوف مان.

وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أمس، إن وفداً إسرائيلياً في طريقه إلى دبي للتحقيق في الواقعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.