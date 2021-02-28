مستجدات “كورونا”.. تعافي 294 حالة وتسجيل 322 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 377383 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6494 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 294 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368305 حالة، لافتة إلى أن هناك 2584 حالة نشطة حالياً، من بينها 481 حالة حرجة.