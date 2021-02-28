قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على الرياض.. وتصفه بالخطير

الخليج – واس: أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض ، وعدّته “عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.