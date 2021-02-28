وزير الحرس الوطني يوجه بتدشين مركز لقاحات كوفيد-19

الخليج – واس: وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بتدشين مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالشؤون الصحية بالوزارة لاستقبال المستحقين للحصول على اللقاح.

ويتضمن المركز 54 عيادة لتقديم اللقاح بقدرة استيعابية لأكثر من 2500 شخص في اليوم الواحد بواقع 216 شخصاً خلال الساعة الواحدة.

وسيتم توزيع اللقاح على ثلاث فئات، حيث ستكون الفئة الأولى للقطاع الأمني والعسكري ومن في حكمهم، والفئة الثانية للممارسين الصحيين، فيما ستكون الفئة الثالثة لمنسوبي الوزارة وذويهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

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