خطوة من تويتر ضد الحسابات المسيئة تلقائيا

تعتزم منصة تويتر تقديم طريقة لك لحظر وكتم الحسابات المسيئة تلقائيًا، حسب ما أعلنت الشركة في العرض التقديمي Analyst Day.
ويبدو أن الميزة ستكون قابلة للتشغيل في وضع الأمان الجديد، وذلك وفقًا لشريحة في مجموعة شرائح Analyst Day.
وفي ما يلي وصف تويتر لكيفية عمل الميزة إذا قمت بتشغيلها: قم تلقائيًا بحظر الحسابات المسيئة التي يبدو أنها تنتهك قوانين تويتر، وكتم الحسابات المسيئة التي قد تستخدم الإهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو ملاحظات الكراهية.وفقا لـ العربية.
ومع وضع الأمان الجديد، فإن تويتر تكتشف تلقائيًا الحسابات التي قد تتصرف بشكل مسيء أو غير مرغوب فيه وتحد من كيفية تفاعل هذه الحسابات مع المحتوى الخاص بك لمدة سبعة أيام، وفقًا للشريحة.
وعانى موقع تويتر تاريخيًا من إساءة الاستخدام عبر منصته وأصدر عددًا من الميزات على مر السنين للمساعدة في تقليل المحتوى المسيء، مثل: السماح للأشخاص بإخفاء الردود والسماح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه الرد على تغريدة فردية.
وتمتلك الشركة أيضًا بعض الأدوات الآلية المطبقة لإزالة التغريدات المسيئة، وقالت في عام 2019: إنها تزيل أكثر من 50 في المئة من التغريدات المسيئة قبل أن يبلغ المستخدمون عنها.
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