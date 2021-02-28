ليبيا.. اللجنة العسكرية توافق على تأمين اجتماع مجلس النواب في سرت 

وافقت اللجنة العسكرية الليبية "5+5" على تأمين اجتماع مجلس النواب الذي سيعقد في مدينة سرت. وقالت اللجنة في بيان حصلت RT على نسخة منه، إنه وبالاشارة لطلب رئيس مجلس النواب من اللجنة العسكرية تأمين اجتماع مجلس النواب لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية، ونظرا للظرف العصيب الذي تمر به ليبيا، فإن اللجنة وبعد التشاور وافقت على تأمين الاجتماع". وتم التأكيد على أن مدينة سرت جاهزة لاستضافة الاجتماع.

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