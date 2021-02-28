البرلمان العربي: المساس بأمن السعودية تهديد للأمن القومي

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الخليح – واس: أدان البرلمان العربي، الأحد، بشدة هجوم مليشيا الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة على المملكة.
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