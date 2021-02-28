البرلمان العربي: المساس بأمن السعودية تهديد للأمن القومي

الخليح – واس: أدان البرلمان العربي، الأحد، بشدة هجوم مليشيا الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة على المملكة.

وأكد في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي، مشدداً في الوقت ذاته على هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدولية.