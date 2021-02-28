تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها”، وذلك حسبما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وفقا لـ الرياض وأضافت وزارة الصحة “يمكنكم حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان لكم عبر تطبيق صحتي: onelink.to/yjc3nj “.

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