القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا (649) ألف ريال بمكة

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره (649) ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث تم القبض على (4) منهم في محافظة جدة، و(2) بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة (239760) ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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