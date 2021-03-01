

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن انطلاق فعاليات التمرين المشترك "التنين" بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية بالمنطقة الغربية. انطلاق تمرين مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

وأشارت في بيان لها، إلى أن "التمرين يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو".

وأضافت: "يسهم التمرين أيضا، في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق تمرين ”التنين” الجوي السعودي الأمريكي المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.