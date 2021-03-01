هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على بعض المناطق

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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