إيران تعلن تسلمها خطاب ضمان لقرض روسي بـ 1.2 مليار يورو لبناء...

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، عن تسلم خطاب ضمان لقرض روسي بمقدار 1.2 مليار يورو لبناء محطة "سيريك" الكهربائية جنوبي البلاد.
وأوضح الوزير في تصريح، أمس الأحد، أن محطة "سيريك" في هرمزكان سيتم بناؤها بطاقة 1400 ميغاواط وبمساعدة قرض روسي بواقع 1.2 مليار يورو، وموارد مالية محلية.
واعتبر أن المحطة المزمعة تشكل أهمية لاستدامة شبكة الكهرباء جنوب وجنوب شرق البلاد، منوها إلى أن رأس المال للمشروع يبلغ 1.4 مليار يورو، وأنه بحسب البرامج الأولية فإن القرض الروسي سيمول المشروع.
وأضاف الوزير أن إيران وروسيا تتابعان تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وأن الجهود مبذولة لبدء المقدمات التنفيذية في إيران في أقرب وقت ممكن.
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