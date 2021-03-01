مؤسسة محمود عباس تعلن بدء استقبال الطلبات الجدد للطلاب الفلسطينيين في لبنان

أعلنت مؤسسة محمود عباس عن بدء استقبال الطلبات الجدد (طلاب سنه أولى) للعام الدراسي 2020-2021 منذ تاريخ 4/3/2021 وحتى تاريخ 25/3/2021، (حيث ستقوم المؤسسة بتحويل دفعتين عن الفصل الاول والثاني في حال حقق الطالب جميع الشروط والمعايير).

كما أعلنت المؤسسة أنها ستقدم عددا محددا من المنح، ولها الحق بتحديد عدد المنح المقدمة في كل من الجامعات والمعاهد المعتمدة لديها.

وتسعى مؤسسة محمود عباس دائما ضمن الإمكانيات الخاصة بها الى تحفيز وتمكين الشباب وتشجيعهم على استكمال دراستهم المختلفة الاكاديمية والمهنية بهدف الدخول الى سوق العمل ضمن الظروف الخاصة في لبنان، وتعطي المؤسسة أولوية للمتفوقين والمميزين في مجالات عدة.