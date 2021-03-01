“التقاعد” تدشن منصة “ميثاق” وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

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الخليج – واس: دشنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة “ميثاق”، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات الحكومية بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، وبرعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الجدعان.
وبينت المؤسسة أن “ميثاق” تتيح لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقاً للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.
وأطلقت المؤسسة، وضمن اهتمامها بعملائها، العديد من الخدمات الموجهة للمشتركين والتي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وأعرب معالي وزير المالية عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره السامي الكريم، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، تزويد مؤسسة التقاعد ببيانات الحسابات الإفرادية لمن هم على رأس العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يثبت حرص حكومة المملكة على تحقيق التحول الرقمي في خدمات المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن تدشين منصة “ميثاق” جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم، حيث أن المنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.
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