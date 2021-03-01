“أبل” تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد “آيفون 13”

الخليج – د ب أ: رغم أنه لم يمر سوى شهور قليلة على طرح أحدث هواتف شركة «أبل» الأميركية للإلكترونيات آيفون 12 للبيع، بدأت «أبل» الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف «آيفون 13»، وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي، حسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويقول مينغ تشو كو، خبير أسواق التكنولوجيا، إن «أبل» تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون: آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو ماكس، في حين لم تحدد «أبل» موعد طرح الجهاز الجديد.

ويقول موقع «سي نت دوت كوم» إن «أبل» لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد. واستناداً إلى تاريخ «أبل» فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون. وفي حين غيّرت جائحة فيروس «كورونا» المستجد أسلوب «أبل» في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر (أيلول) الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال (سبتمبر) المقبل.

واعتادت «أبل» عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة يومي الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع، ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف. وعادةً ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام.