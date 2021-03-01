الجامعة العربية تدين تصعيد مليشيا الحوثي: جزء من أجندة إيرانية متهورة

الخليج – واس: أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصعيد الميليشيات الحوثية، بما في ذلك استهدافها لمدينة الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستي تمكنت المملكة العربية السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم، عن كامل التضامن مع المملكة في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة مواطنيها، مؤكداً الثقة في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.

وأوضح أن تصعيد ميليشيا الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.