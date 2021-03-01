إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 4مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا بـ4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 22 يومًا 182 مسجدًا فُتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت أن المساجد المغلقة شملت 7 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأشارت إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد في كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة والتعاون في تطبيقها معها لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدةً أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.
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