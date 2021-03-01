مستجدات كورونا.. تسجيل 6 وفيات و317 إصابة جديدة وتعافي 335 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 377700 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6500 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368640 حالة، لافتة إلى أن هناك 2560 حالة نشطة حالياً، من بينها 492 حالة حرجة.