توقعات بارتفاع في درجات ‏الحرارة يومي (الأربعاء) ‏و(الخميس) المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد عدد من مناطق المملكة، ارتفاعات في درجات الحرارة يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين.
وأوضح أن المناطق المتأثرة هي الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وأبان أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك المناطق، اعتبارًا من مساء (الخميس) و(الجمعة)، مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار.
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