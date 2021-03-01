توقعات بارتفاع في درجات ‏الحرارة يومي (الأربعاء) ‏و(الخميس) المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد عدد من مناطق المملكة، ارتفاعات في درجات ‏الحرارة يومي (الأربعاء) ‏و(الخميس) المقبلين. ‏

وأوضح أن المناطق المتأثرة هي الرياض، ‏والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و ‏تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

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وأبان أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك ‏المناطق، اعتبارًا من مساء (الخميس) و(الجمعة)، ‏مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار. ‏