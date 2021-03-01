سفير الإمارات لدى إسرائيل: الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجاز تاريخيا

أكد السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين يعد إنجازا تاريخيا، وكل خيار غير السلام يعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية.

سفير الإمارات لدى إسرائيل: الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعد إنجاز تاريخياأول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل

وقال لدى تقديم أوراق إعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير للإمارات لدى تل أبيب: "الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا خطوة نحو تطوير التعاون والتبادل في كافة المجالات بين أبو ظبي وتل أبيب".

وكتب آل خاجة في تغريدة على "تويتر": "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من اليوم، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، وأنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.