تقرير يرصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر

الخليج – واس: رصد تقرير إعلامي، الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وارتقاء ثلاثة شهداء اثنان منهم دعسًا بمركبات المستوطنين وآخر برصاصهم، وإصابة 66 آخرين بجروح مختلفة، واعتقال 317 مواطنا.

واستعرض تقرير نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، الذي اعتمد في معلوماته على شبكة مراسليها، إضافة إلى بعض المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالأرقام أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها العاصمة المحتلة، وقطاع غزة.

وأشار التقرير إلى مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فبراير على قرار بالاستيلاء على 212 دونما من أراضي المواطنين في قلقيلية ورام الله والبيرة، لصالح التوسع الاستيطاني.

ورصدت الوكالة إقدام جيش الاحتلال على تنفيذ 206 عمليات هدم شملت منازل ومساكن ومنشآت وخيام وحظائر، حيث تركزت في الأغوار الشمالية تحديدا في حمصة الفوقا، وتوزيع 63 إخطارا بالهدم، كما اقتلع 1200 شجرة زيتون وحرجية وأشتال، ورش معظمها بمواد سامة في مناطق الخليل وبيت لحم وطوباس.

واستعرض التقرير ما شهدت العاصمة المحتلة “القدس”، من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت هدم منازل سكنية، منها هدم ذاتي لتجنب الغرامات الباهظة، فيما اقتحم 1697 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، كذلك اعتداء على الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية وتحطيم أقفال أبوابها.

وبحسب تقرير لشهر فبراير، فإن أكثر من 80 اعتداء نفذه مستوطنون ضد أبناء شعبنا، بينهم مزارعون ورعاة أغنام في مناطق مختلفة من الضفة تركزت في الخليل وبيت لحم، أدت لارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة 19 مواطنا، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات.