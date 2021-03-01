العاهل الأردني: فخور أن أكون جزءا من قصة الجيش العربي 

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "شكره وتقديره لكل من خدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ تأسيس الدولة"، قائلا "فخور أن أكون جزءا من قصة الجيش العربي".

وخلال زيارته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، أكد الملك عبدالله الثاني، اعتزازه بالجيش العربي، لافتا إلى أن الأردنيين يفخرون بـ"شعار الجيش" الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، وهو ما يمدنا بالعزيمة والتفاؤل للمضي إلى الأمام بقوة في المئة عام المقبلة.

وشدد على أن "القرار الوطني بتعريب قيادة الجيش العربي في مثل هذا اليوم الخالد للقوات المسلحة الأردنية يكتسب أهمية خاصة هذا العام، لتزامنه مع المئوية الثانية لتأسيس الدولة".

وخلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أشار الملك عبدالله إلى الدور الكبير للقوات المسلحة في حماية الأردن خلال المائة عام الماضية، مؤكدا أن هذا الدور معروف للجميع.

وأكد أنه "منذ تأسيس الدولة كان الأردن باستمرار سندا لأشقائه الفلسطينيين، وقوة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما ساند تاريخيا الأشقاء العرب ضد التطرف والإرهاب، وساهم في حفظ السلام حول العالم".