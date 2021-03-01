بدء استقبال المواطنين والمقيمين لتلقى لقاحات كورونا بجزر فرسان

الخليج – واس: دشن محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمستشفى فرسان العام.

وتلقى الحازمي الجرعة الأولي من اللقاح، واطلع على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وأوضح مدير مستشفى فرسان العام عثمان بن إبراهيم عقيلي، أنه قد بُدئ في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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