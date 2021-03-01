ارتفاع أسعار الذهب 1% بفعل ضعف الدولار

ارتفاع أسعار الذهب 1% بفعل ضعف الدولارصعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة اليوم، الاثنين، في ظل ضعف أداء أسواق الأسهم وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمائة إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما شهدت المعاملات الآجلة في ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1748.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمائة إلى 26.84 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 2344.76 دولار، كما كسب البلاتين 2.6 بالمائة إلى 1219 دولارا.