الصحة تنفي المعلومات الواردة في الصورة المتداولة عن موانع تطعيم كورونا

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي صحة المعلومات المتداولة عن موانع تطعيم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ودعا العبد العالي الجميع إلى التواصل مع الوزارة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.وفقا لـ”الرياض” وكانت معلومات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر الحوامل ومرضى الحساسية والأعصاب والأورام والقلب والضغط من تلقي اللقاح.

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