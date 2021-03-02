طيران الإمارات تتيح خدمة شراء ثلاثة مقاعد مجاورة خالية بالطائرة

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن إمكانية المسافرين على متن الدرجة السياحية، الحصول على مزيد من الخصوصية، بفضل الخيار الجديد لشراء ما يصل إلى ثلاثة مقاعد مجاورة خالية على الرحلة.

وأشارت "طيران الإمارات" إلى أنها "ستعرض هذا الخيار لجميع المتعاملين من المسافرين على الدرجة السياحية الذين لديهم حجز مؤكد"، ليصبح بإمكان المسافرين الحصول على مزيد من الخصوصية، مع مساحة أرحب على متن الطائرة.

وأوضحت الشركة الإماراتية أن "حجز المقاعد الخالية لن يتاح مسبقا"، لافتة إلى أنه "سيكون بحسب توافرها"، إذ تعرض للشراء على "كاونتر" إجراءات السفر في المطار قبل مغادرة الرحلة.

كما كشفت الشركة أن الكلفة لهذا الخيار تتراوح بين 200 و600 درهم (نحو 55 - 165 دولارا) لكل مقعد خال، إضافة إلى الضرائب المطبقة حسب قطاع الرحلة، مشيرة إلى أنها طرحت هذا الخيار الجديد استجابة لملاحظات المتعاملين، وتلبية لمتطلبات أولئك الذين يرغبون في مزيد من الخصوصية والمساحة أثناء سفرهم في الدرجة السياحية، ومنهم الأزواج الذين يفضلون الحصول على صف كامل من المقاعد لأنفسهم (بحد أقصى ثلاثة مقاعد في الصف ذاته)، أو الآباء الذين يسافرون مع أطفال رضع، أو أولئك الذين يريدون حماية إضافية بمساحة أكبر في السفر في ظل جائحة فيروس كورونا.