فرنسا تدين بأشد العبارات هجمات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

الخليج – واس: أدانت فرنسا بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها اليوم أن هذه الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، مشيرةً إلى أن تكثيف هذه الهجمات يوضح مدى خطورة التهديد المتمثل في انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة.
ودعت فرنسا ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى التوقف فوراً عن هجماتهم في محافظة مأرب اليمنية، إلى جانب أعمالهم المزعزعة لاستقرار المنطقة، والانخراط بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدةً أهمية استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.
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